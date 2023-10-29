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21:18, 29 октября 2023Мир

Посла России в Тель-Авиве вызвали в МИД Израиля

Посла РФ Викторова вызвали в МИД Израиля из-за визита делегации ХАМАС в Москву

Фото: Ilya Galakhov / Global Look Press

Посла России в Тель-Авиве Анатолия Викторова в воскресенье, 29 октября, вызвали в МИД Израиля для выражения ему протеста в связи с визитом делегации ХАМАС в Москву. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу израильского внешнеполитического ведомства.

Уточняется, что замгендиректора МИД Израиля по делам Евразии посол Симона Гальперин объяснила российскому дипломату, что «Израиль со всей серьезностью рассматривает отсутствие недвусмысленного и ясного осуждения со стороны Москвы террористической организации ХАМАС».

В дипведомстве указали, что приглашение в Москву лидеров ХАМАС, которые «несут прямую ответственность за теракт 7 октября и захват заложников», создает впечатление «легитимации терроризма против израильтян».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона считает необходимым продолжать диалог со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке — и с Израилем, и с ХАМАС.

В свою очередь, МИД Израиля назвал приглашение делегации радикального палестинского движения ХАМАС в Москву «недостойным шагом». Тель-Авив также потребовал от Москвы немедленно выслать представителей ХАМАС из страны.

26 октября стало известно, что член политбюро палестинской группировки ХАМАС Абу Марзук прибыл в Россию и находится с визитом в Москве. Он обсудил освобождение заложников и эвакуацию россиян из сектора Газа.

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      Марина Совина
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