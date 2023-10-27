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14:02, 27 октября 2023Мир

В Кремле назвали необходимым диалог с Израилем и ХАМАС

Песков: необходимо продолжать контакты и с Израилем, и с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Григорий Сысоев / ТАСС

Российская сторона считает необходимым продолжать диалог со всеми сторонами конфликта на Ближнем Востоке: и с Израилем, и с ХАМАС. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.

«Мы продолжаем и считаем необходимым продолжать наши контакты со всеми сторонами и, конечно, будем продолжать и наш диалог с Израилем», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее Песков, комментируя возмущения Израиля по поводу визита в Москву палестинской группировки ХАМАС, заявил, что у делегации нет никаких контактов с Кремлем. Он также отметил, что контакты были по линии МИД.

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      Семен Александров
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