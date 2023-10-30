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20:00, 30 октября 2023Бывший СССР

Большинство украинцев выступили против выборов во время военного положения

КМИС: большинство украинцев выступили против выборов во время военных действий

Фото: Alina Smutko / Reuters

Большинство жителей Украины выступили против проведения выборов в стране во время военного положения. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС).

«По состоянию на октябрь 2023 года 81 процентов респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. Шестнадцать процентов считают, что выборы уже должны проводиться, несмотря на войну», — говорится в отчете КМИС.

Кроме того, 65 процентов опрошенных негативно относятся к идее дистанционного голосования, считая, что это приведет к фальсификациям. При этом 29 процентов поддерживают такую идею.

Опрос проводился с 30 по 13 октября методом телефонных интервью. В нем приняли участие 1010 человек во всех регионах страны. Формальная погрешность составила 2,4 процента.

Ранее спикер Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что Киев планирует изучить опыт других государств, касающийся проведения выборов во время военных действий. Решение, по его словам, может быть принято после ряда консультаций.

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      Алевтина Запольская
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