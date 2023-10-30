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12:59, 30 октября 2023Из жизни

Мужчина стал миллионером благодаря бутерброду с курицей

Житель США зашел позавтракать в кафе и выиграл миллион долларов в лотерею

Фото: Virginia Lottery

Житель США выиграл миллион долларов благодаря кофе и бутерброду с курицей. Об этом сообщает UPI.

Карлос Гутьеррес из города Сентервилл, штат Вирджиния, зашел в кафе Lee's Sandwiches позавтракать перед работой. Пока мужчина ждал заказ, он заметил в зале автомат по продаже билетов лотереи Powerball.

От нечего делать Гутьеррес решил купить билет на вечерний розыгрыш. На следующий день американец зашел в то же кафе, и сотрудники сказали, что кто-то из их клиентов выиграл вчера один миллион долларов. Вскоре выяснилось, что миллионером стал именно он.

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Гутьеррес рассказал, что сразу же почувствовал, что выиграл. Когда сотрудники кафе сказали ему об удачливом клиенте, он подумал: «Возможно, это я». Мужчина заявил, что потратит приз на развитие бизнеса.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею благодаря внимательности уборщицы. Потерянный лотерейный билет, пролежавший несколько месяцев в вазе, нашла женщина, которая наводила порядок в его доме.

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      Никита Савин
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