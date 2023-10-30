Мужчина стал миллионером благодаря бутерброду с курицей

Житель США зашел позавтракать в кафе и выиграл миллион долларов в лотерею

Житель США выиграл миллион долларов благодаря кофе и бутерброду с курицей. Об этом сообщает UPI.

Карлос Гутьеррес из города Сентервилл, штат Вирджиния, зашел в кафе Lee's Sandwiches позавтракать перед работой. Пока мужчина ждал заказ, он заметил в зале автомат по продаже билетов лотереи Powerball.

От нечего делать Гутьеррес решил купить билет на вечерний розыгрыш. На следующий день американец зашел в то же кафе, и сотрудники сказали, что кто-то из их клиентов выиграл вчера один миллион долларов. Вскоре выяснилось, что миллионером стал именно он.

Гутьеррес рассказал, что сразу же почувствовал, что выиграл. Когда сотрудники кафе сказали ему об удачливом клиенте, он подумал: «Возможно, это я». Мужчина заявил, что потратит приз на развитие бизнеса.

Ранее сообщалось, что житель США сорвал куш в лотерею благодаря внимательности уборщицы. Потерянный лотерейный билет, пролежавший несколько месяцев в вазе, нашла женщина, которая наводила порядок в его доме.