Бывший сотрудник российской школы получил три года за развратную переписку

В Петербурге осудили на три года экс-сотрудника школы за развратную переписку

В Санкт-Петербурге суд приговорил к трем годам лишения свободы Георгия Толоконникова за развратные действия с 12-летней потерпевшей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 135 («Развратные действия, совершенные в отношении лица, достигшего двенадцатилетнего возраста, но не достигшего четырнадцатилетнего возраста») УК РФ и будет отбывать наказание в колонии общего режима. Ему запретили шесть лет заниматься педагогической и воспитательной деятельностью в детских образовательных учреждениях.

Отмечается, что в начале следствия фигуранту также вменялись часть 1 статьи 134 («Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») и часть 1 статьи 135 («Развратные действия с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста») УК РФ. Но суд прекратил производство данного дела из-за примирения осужденного с потерпевшей.

По данным издания «Фонтанка», 22-летний фигурант работал звукорежиссером в школе Пушкинского района с сентября 2022 года. До этого он посещал данную школу, играя в школьной музыкальной группе и работая в летнем лагере. Однако в октябре 2022 года он уволился, а в его компьютере нашли интимные фотографии с детьми. Сотрудник говорил, что доступ к технике имел не только он, но и другие преподаватели школы и ученики. Однако в январе юношу арестовали, обвинив в развратной переписке с несовершеннолетней и хранении материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в целях их распространения. Последняя статья не попала в суд.