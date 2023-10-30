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16:20, 30 октября 2023Из жизни

Мужчина принял незнакомца за рыбу и ударил его мачете

KSL: житель США принял скейтбордиста за рыбу и ударил его мачете

Фото: George Frey / Getty Images

Житель США ударил скейтбордиста мачете из-за того, что принял его за рыбу. Об этом сообщает KSL.

Нападение произошло ночью 25 октября в городе Солт-Лейк-Сити, штат Юта. Когда скейтбордист проезжал мимо 23-летнего Райана Нила Дэвиса, тот внезапно достал мачете, замахнулся и ударил его по левому предплечью. Пострадавший получил рваную рану.

Вскоре полиция задержала Дэвиса. В ходе допроса мужчина заявил, что ударил незнакомца, так как думал, что он был рыбой. Дэвиса заключили в тюрьму по обвинению в нападении при отягчающих обстоятельствах.

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Отмечается, что это не первое преступление, которое совершил мужчина. Несколько месяцев назад он угрожал сотрудникам ресторана быстрого питания ножом, требуя дать ему еду. А в июле Дэвиса задержали за угрозы на автозаправочной станции.

Ранее в Южной Корее буддийский монах избил отказавшую ему в сексе женщину и попал в тюрьму. После нападения пострадавшая пять дней провела в больнице.

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      Алиса Удовик
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