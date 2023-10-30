Генпрокурора попросили запретить призывавший к беспорядкам в Махачкале канал

Юрист Ремесло попросил генпрокурора РФ запретить ресурс «Утро Дагестан»

Юрист Илья Ремесло обратился к генпрокурору России Игорю Краснову с просьбой запретить ресурс «Утро Дагестан» как экстремистский. Обращение опубликовано в его Telegram-канале.

«Сегодня обратился с заявлением к Генеральному прокурору РФ Краснову Игорю Викторовичу с просьбой инициировать запрет информационного ресурса "Утро Дагестан" как экстремистской организации, организовавшей вчера массовые беспорядки в городе Махачкала», — говорится в сообщении.

По словам юриста, канал связан с украинскими спецслужбами и работает на территории России больше года. Ремесло отметил, что его авторы систематически публикуют призывы к массовым беспорядкам, несанкционированным акциям, а также разжигают религиозную и национальную рознь.

«Прошу вас обратиться в суд с заявлением о признании экстремистским и запрете деятельности международного движения "Утро Дагестан" на территории Российской Федерации», — заключил юрист.