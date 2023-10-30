Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
23:17, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Хакеры получили доступ к почте сотен тысяч американских госслужащих

Bloomberg: хакеры получили доступ к почте 632 тысяч американских госслужащих

Фото: Pixabay

Хакерам удалось получить доступ к адресам электронной почты около 632 тысяч госслужащих из Минобороны и Минюста США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американского Управления кадровой службы.

Отмечается, что кибератаки были совершены 28 и 29 мая нынешнего года. Главным подозреваемым является группировка Clop, которая якобы связана с Россией. По данным агентства, злоумышленники смогли завладеть данными, используя уязвимость в программе передачи файлов MOVEit.

Ранее стало известно, что новая хакерская группировка Sticky Werewolf («Липкий оборотень») атаковала государственные организации в России и Белоруссии. Хакеры активизировались с апреля 2023 года и совершили минимум 30 атак. Злоумышленники использовали коммерческое вредоносное программное обеспечение (ПО) для создания фишинговых писем.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      «Мы не побеждаем. Но попробуй сказать ему об этом». Зеленский зол после визита в США. Что говорят в его окружении?

      Возможное переизбрание Трампа назвали катастрофой для Европы

      Офис Зеленского раскрыл подробности переговоров с американскими конгрессменами

      Назван лучший вратарь года

      Израиль ввел дополнительные силы в сектор Газа

      Россиянам напомнили о короткой рабочей неделе в ноябре

      Стало известно о планах Зеленского атаковать Курскую АЭС

      Хакеры получили доступ к почте сотен тысяч американских госслужащих

      Нетаньяху отказался соглашаться на перемирие в Газе

      В США назвали угрожающее ВСУ российское оружие

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости