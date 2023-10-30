Хакеры получили доступ к почте сотен тысяч американских госслужащих

Bloomberg: хакеры получили доступ к почте 632 тысяч американских госслужащих

Хакерам удалось получить доступ к адресам электронной почты около 632 тысяч госслужащих из Минобороны и Минюста США, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на отчет американского Управления кадровой службы.

Отмечается, что кибератаки были совершены 28 и 29 мая нынешнего года. Главным подозреваемым является группировка Clop, которая якобы связана с Россией. По данным агентства, злоумышленники смогли завладеть данными, используя уязвимость в программе передачи файлов MOVEit.

Ранее стало известно, что новая хакерская группировка Sticky Werewolf («Липкий оборотень») атаковала государственные организации в России и Белоруссии. Хакеры активизировались с апреля 2023 года и совершили минимум 30 атак. Злоумышленники использовали коммерческое вредоносное программное обеспечение (ПО) для создания фишинговых писем.