Красную Луну сняли на видео на Сахалине

На Сахалине сняли на видео красную Луну, заходящую за Мицульский хребет

Жители Сахалина сняли на видео заход красной Луны над островом. Видеозапись необычного астрономического явления опубликовал Telegram-канал «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах запечатлено, как спутник Земли нестандартного цвета заходит за Мицульский хребет.

Отмечается, что Луна меняет окраску при лунных затмениях в полнолуние, как правило, два раза в год. В Южно-Сахалинске это было видно в воскресенье, 29 октября, с 5 часов утра до рассвета.

Телеканал АСТВ обратил внимание, что спустя сутки сахалинцы заметили «отголоски» данного явления: ранним утром Луна была больших размеров, а рядом светилась яркая точка — возможно, Юпитер.

Ранее в сети опубликовали фотографии живописного выноса из реки Юрьевки в Охотское море на острове Парамушир. На кадрах было видно, как вода различных оттенков смешивается и создает своеобразные узоры на морской поверхности.