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13:00, 30 октября 2023Моя страна

Красную Луну сняли на видео на Сахалине

На Сахалине сняли на видео красную Луну, заходящую за Мицульский хребет
СюжетЛунное затмение:

Жители Сахалина сняли на видео заход красной Луны над островом. Видеозапись необычного астрономического явления опубликовал Telegram-канал «ОстроВау! Сахалин и Курилы».

На кадрах запечатлено, как спутник Земли нестандартного цвета заходит за Мицульский хребет.

Отмечается, что Луна меняет окраску при лунных затмениях в полнолуние, как правило, два раза в год. В Южно-Сахалинске это было видно в воскресенье, 29 октября, с 5 часов утра до рассвета.

Телеканал АСТВ обратил внимание, что спустя сутки сахалинцы заметили «отголоски» данного явления: ранним утром Луна была больших размеров, а рядом светилась яркая точка — возможно, Юпитер.

Ранее в сети опубликовали фотографии живописного выноса из реки Юрьевки в Охотское море на острове Парамушир. На кадрах было видно, как вода различных оттенков смешивается и создает своеобразные узоры на морской поверхности.

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      Варвара Кошечкина
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