Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
07:09, 30 октября 2023Мир

В ФРГ предрекли катастрофу из-за критикующих Россию людей

Предприниматель Дотком: человечество приближается к концу цивилизации

Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын / Global Look Press

Критикующие действия России люди продолжат выдвигать обвинения даже после апокалипсиса. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

«Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию», — подчеркнул он.

По мнению предпринимателя, «человечество приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что США вступят в военный конфликт с Ираном, это станет настоящей катастрофой и приведет к Армагеддону.

В свою очередь, предприниматель Илон Маск заявил, что человечество движется к третьей мировой войне из-за политики, проводимой США. По его мнению, мир находится на грани третьей мировой войны из-за палестино-израильского конфликта и военного столкновения на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Шойгу озвучил потери ВСУ с начала контрнаступления

      Фитнес-эксперт рассказала о правильном дыхании во время тренировок

      Шойгу указал на беспочвенность обвинений в снижении порога применения ЯО

      В ФРГ предрекли катастрофу из-за критикующих Россию людей

      Учительница отправила 16-летнему подростку видео своей мастурбации

      Уролог назвал оптимальный размер мужского пениса

      Шойгу заявил о готовности России к диалогу с Западом по Украине

      В Ирландии украинцев призвали слезть с пособий и искать работу

      Россиянам дали совет по вкладам

      Обнаружены новые молекулярные причины астмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости