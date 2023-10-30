В ФРГ предрекли катастрофу из-за критикующих Россию людей

Предприниматель Дотком: человечество приближается к концу цивилизации

Критикующие действия России люди продолжат выдвигать обвинения даже после апокалипсиса. Об этом заявил немецко-финский предприниматель и экс-владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.

«Когда все закончится и мир разрушится, преступники в своих ядерных бункерах по-прежнему будут обвинять Россию», — подчеркнул он.

По мнению предпринимателя, «человечество приближается к концу цивилизации в том виде, в каком мы ее знаем».

Ранее экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор допустил, что США вступят в военный конфликт с Ираном, это станет настоящей катастрофой и приведет к Армагеддону.

В свою очередь, предприниматель Илон Маск заявил, что человечество движется к третьей мировой войне из-за политики, проводимой США. По его мнению, мир находится на грани третьей мировой войны из-за палестино-израильского конфликта и военного столкновения на Украине.