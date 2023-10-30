«Мы должны привыкнуть к этой мысли». Германия предупредила о возможной войне в Европе

Министр обороны ФРГ Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе

Министр обороны Германии Борис Писториус призвал готовиться к возможной войне в Европе. Об этом политик заявил в эфире немецкого телеканала ZDF.

Писториус считает, что конфликты на Ближнем Востоке и Украине не могут не оставить след на немецком обществе, поэтому немцы должны начать формировать новый менталитет перед лицом кризисов.

Мы должны снова привыкнуть к мысли о том, что в Европе может возникнуть угроза войны. А это значит, что мы должны быть готовы к войне, мы должны быть стойкими Борис Писториус Министр обороны Германии

Писториус заявил о необходимости ускорить модернизацию армии ФРГ

Министр отверг обвинения в том, что федеральное правительство слишком медленно подошло к так называемому «поворотному моменту». По словам министра обороны, Бундесвером долгое время пренебрегали.

Все, что было испорчено и обветшало за 30 лет, к сожалению, невозможно наверстать за 19 месяцев (с февраля 2022 года) Борис Писториус Министр обороны Германии

Однако Писториус заверил, что к концу этого десятилетия Германия окажется в совершенно ином положении. Для нужд Бундесвера был не только создан специальный фонд в размере 100 миллиардов евро, но и изменена структура самого оборонного министерства.

Министр высказался о задачах Германии в конфликте Израиля и ХАМАС

Писториус отметил, что в вопросе деэскалации конфликта с радикальным палестинским движением ХАМАС Израиль предусмотрителен и предпринимает отдельные обдуманные шаги, одновременно «открывая гуманитарные возможности »для жителей сектора Газа.

Министр заявил, что суть конфликта заключается в праве Израиля на существование и самооборону. И Германия входит в чисто тех, кто говорит безоговорочное «да» этому праву.