69-я параллель
ВсеСобытияЛюдиЯвленияДостиженияЭкологияТуризмИстория
16:32, 30 октября 202369-я параллель

Песец пришел в российский город и попал на видео

Песец пробежался по улицам Норильска и попал на видео

Пришедший в Норильск песец пробежался по городским кварталам и попал на видео. Видеоролик с диким зверем опубликовало сообщество «Норильск News» во «ВКонтакте».

На кадрах животное белого цвета с черной кисточкой на хвосте бежит по улице. Автор видео снимает происходящее через лобовое стекло автомобиля. «Семь [часов] утра», — говорит мужской голос за кадром.

Достигнув перекрестка, песец сворачивает в сторону и скрывается в городской застройке. Он быстро удаляется от автомобиля, который был вынужден остановиться на запрещающий сигнал светофора.

Ранее в Красноярском крае сняли на видео еще одного обитателя Крайнего Севера. Белый медведь прошел по улицам поселка Диксон, расположенного на берегу Карского моря. На пути следования медведя сопровождали собаки местных жителей.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      К погрому в аэропорту Махачкалы призывали дагестанские Telegram-каналы. Что о них известно и почему они так популярны?

      Россияне массово вспомнили о своих первых машинах

      В центре российского города расстреляли автомобиль из-за семейных споров

      Хозяин спас собаку от напавшей на нее пумы

      Тренер рассказал о влиянии тюрьмы на карьеру Кокорина

      В ВТО раскрыли главный риск для мировой экономики от войны в Израиле

      Израиль ликвидировал командиров ХАМАС в ходе наземной операции

      Полковник назвал цель «смарт-мобилизации» на Украине

      Летевший в Европу самолет вынужденно сел в Узбекистане из-за пьяного дебошира

      ОМОН задержал рэпера и друга Oxxxymiron после драки

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости