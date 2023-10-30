Песец пришел в российский город и попал на видео

Песец пробежался по улицам Норильска и попал на видео

Пришедший в Норильск песец пробежался по городским кварталам и попал на видео. Видеоролик с диким зверем опубликовало сообщество «Норильск News» во «ВКонтакте».

На кадрах животное белого цвета с черной кисточкой на хвосте бежит по улице. Автор видео снимает происходящее через лобовое стекло автомобиля. «Семь [часов] утра», — говорит мужской голос за кадром.

Достигнув перекрестка, песец сворачивает в сторону и скрывается в городской застройке. Он быстро удаляется от автомобиля, который был вынужден остановиться на запрещающий сигнал светофора.

Ранее в Красноярском крае сняли на видео еще одного обитателя Крайнего Севера. Белый медведь прошел по улицам поселка Диксон, расположенного на берегу Карского моря. На пути следования медведя сопровождали собаки местных жителей.