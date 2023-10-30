Россиян сняли с рейса иностранного самолета из-за нехватки мест

15 россиян сняли с рейса Etihad Airways в Сингапур из-за нехватки мест

Российских путешественников сняли с рейса авиакомпании Etihad Airways в Сингапур из-за нехватки мест в самолете. Подробностями поделился «Коммерсант FM».

По данным источника, иностранный самолет следовал из Москвы в Сингапур с остановкой в Абу-Даби. Во время пересадки 15 россиян не пустили на борт. Перевозчик объяснил это тем, что воздушное судно пришлось заменить, но второй лайнер оказался меньше, и некоторых пассажиров разместить не удалось.

На замечания о том, что все снятые с рейса пассажиры имеют российское гражданство, в Etihad Airways пояснили, что их виза позволяет выйти за пределы авиагавани в Абу-Даби. Как указано в материале, другие пассажиры якобы такой возможности не имели.

Россиянам предоставили купоны на 300 долларов, номера в гостинице «пять звезд» и трансфер. Рейс в Сингапур заменили бесплатно, однако туристы все равно понесли издержки. Уточняется, что для многих рейс был стыковочным и люди пропустили перелеты из-за переноса. Etihad Airways отказалась компенсировать потерянные билеты.

Ранее сумоистов сняли с рейса Japan Airlines из-за перевеса. Авиакомпании пришлось выполнить дополнительный рейс, чтобы перевезти борцов на спортивный фестиваль в Осаку.

