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09:17, 30 октября 2023Ценности

Самойлова показала тело в бикини и ответила на слухи о пластике

Фото: @samoylovaoxana

Российская блогерша и жена рэпера Джигана Оксана Самойлова показала тело в откровенном виде и ответила на слухи о пластике. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

35-летняя знаменитость поделилась видео, на котором она запечатлела себя в зеркало в черном бикини, верх которого оформлен двумя вырезами. На размещенных кадрах видно, что на ее лице отсутствует макияж.

В публикации инлюэнсерша рассказала, что 25 процентов ее подписчиков думают, что она прибегала к липофилингу. «Были такие мысли, конечно, сделать. Но я слишком тощая для перекачки жира. На самом деле видно, что у меня нет операции. Например, вот эти косые мышцы пресса у меня появляются только тогда, когда я худею», — объяснила звезда.

В сентябре Оксана Самойлова сняла искусственные волосы и назвала свою внешность ужасной.

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      Карина Черных
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