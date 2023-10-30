Семья кабанов напугала российских туристов

Туристы в Изборске испугались семьи кабанов

Жители Пскова, выбравшиеся на природу в Изборск, во время прогулки по туристическим тропам столкнулись с семьей кабанов. Об этом сообщает ПАИ.

По словам туристов, они встретили трех крупных диких животных. Жительница Пскова Татьяна Соловьева рассказала, что гуляла в Изборске с дочерью и собакой.

«Неожиданно три кабана, очень большие, стоят перед нами прямо на тропинке, перекрыли дорогу. Мы поднимались снизу от церкви, а они стояли на тропе: видимо, тоже поднимались наверх, только сбоку. Они просто огромные: не кабанчики маленькие, а черные кабаны с половину меня ростом», — поделилась она.

Соловьева добавила, что столкнуться с кабанами было страшно. Однако животные не стали нападать на туристов и прошли мимо. «Кабаны потрусили туда, где и были засняты, вниз к озеру. Даже собака не побежала за ними — тоже испугалась, видимо», — заключила женщина.