Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:23, 30 октября 2023Моя страна

Семья кабанов напугала российских туристов

Туристы в Изборске испугались семьи кабанов

Фото: Miroslav Kushnirenko / Globallookpress.com

Жители Пскова, выбравшиеся на природу в Изборск, во время прогулки по туристическим тропам столкнулись с семьей кабанов. Об этом сообщает ПАИ.

По словам туристов, они встретили трех крупных диких животных. Жительница Пскова Татьяна Соловьева рассказала, что гуляла в Изборске с дочерью и собакой.

«Неожиданно три кабана, очень большие, стоят перед нами прямо на тропинке, перекрыли дорогу. Мы поднимались снизу от церкви, а они стояли на тропе: видимо, тоже поднимались наверх, только сбоку. Они просто огромные: не кабанчики маленькие, а черные кабаны с половину меня ростом», — поделилась она.

Соловьева добавила, что столкнуться с кабанами было страшно. Однако животные не стали нападать на туристов и прошли мимо. «Кабаны потрусили туда, где и были засняты, вниз к озеру. Даже собака не побежала за ними — тоже испугалась, видимо», — заключила женщина.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      В Газе умерла самая известная заложница ХАМАС. Кадры с покалеченной девушкой в кузове пикапа облетели весь мир

      В Киеве заявили о конце конфетно-букетного периода в отношениях с Западом

      Россиянам подготовили подарки за участие в конкурсе

      Полиция устроила проверку на складе Wildberries в Подмосковье

      В США заявили о скорой замене Зеленского Западом

      Генерал ФСБ высказался о последствиях наземной операции Израиля в Газе

      Звезда двух фильмов «Брат» призвал не искать в фильме политику

      Ветеринары рассказали о трудностях содержания котов со сплюснутой мордой

      Дина Саева снялась полуголой с краской на теле

      Россияне массово расхотели покупать жилье

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости