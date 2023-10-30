Стало известно о пострадавшем в результате атаки на Севастополь

Развожаев сообщил о пострадавшем мужчине в результате атаки на Севастополь

В результате атаки на Севастополь пострадал один человек. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале.

«Обломки упали в частном секторе рядом с железной дорогой в районе Мекензиевых гор, пострадал мужчина 57 лет. У него рана голени средней тяжести, угрозы жизни нет. Также есть небольшое возгорание травы», — написал Развожаев.

Обломки также упали на территории местной школы, никто не пострадал. Кроме того, осколки обнаружили на приусадебном участке на улице Пасечной и в одном из дворов на улице Мищенко. В районе Хуторского проезда осколками пробило шифер на крыше дома, добавил губернатор Севастополя.

Обломки упали на жилой дом на Качинском шоссе и в районе пляжей Учкуевка и Мокроусова. Серьезных повреждений зданий и коммуникаций не зафиксировано, уточнил Развожаев.

Об атаке стало известно ранее 30 октября. В 12:22 по московскому времени была объявлена воздушная тревога, позже сообщалось о работе системы противовоздушной обороны (ПВО). В 13:26 воздушную тревогу отменили.

