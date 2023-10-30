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18:05, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Участница экстремального шоу на ТНТ рассказала о трудностях после проекта

Кадр: Ляйсан Утяшева / YouTube

Участница экстремального шоу «Выжить в Дубае» на канале ТНТ, актриса Анна Хилькевич раскрыла, что по окончании проекта «месяц приходила в себя». О трудностях после съемок она рассказала в выпуске шоу «Дерзкая готовка», доступном на YouTube.

Хилькевич призналась, что испытывала сложности как во время съемок, так и после них. «После съемок я где-то месяц приходила в себя. Так как шоу — это такой жанр, где ты должен разрешать себе все эмоции», — раскрыла она.

Участница шоу объяснила, что в обычной жизни старается контролировать себя. А в проекте она, напротив, «разрешила себе все». По мнению Хилькевич, если участники будут вести себя иначе, шоу может не получиться.

Ранее ведущий «Выжить в Дубае», юморист Павел Воля заявил, что Хилькевич удивила его на проекте. По словам комика, актриса постоянно «делала шоу».

Премьера «Выжить в Дубае» состоялась на ТНТ в июне. За денежный приз размером в 10 миллионов рублей соревновалась команда звезд и народная команда, состоящая из людей, не работающих в сфере шоу-бизнеса. Хилькевич, будучи в составе первой команды, перешла в «народную» из-за конфликта с другими звездными конкурсантами и дошла до финала. Победителем проекта стал футболист Павел Мамаев.

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