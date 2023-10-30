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16:13, 30 октября 2023Моя страна

В Архангельской области состоится Международный кинофестиваль

Свыше 40 фильмов покажут на кинофестивале в Архангельской области

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

В Архангельской области состоится третий Международный кинофестиваль «Свидание с Россией. Территория народного единства». Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Мероприятие пройдет в офлайн и онлайн-формате с 31 октября по 4 ноября. На кинофестивале покажут свыше 40 фильмов. Зарубежная программа представлена бразильскими и индийскими картинами.

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«Документальные фильмы будут представлены в трех конкурсных номинациях: "Наша общая история", "В труде рождаются герои" и "Час мужества"», — говорится в сообщении.

Более того, отмечается, что в дни фестиваля будет организовано девять мастер-классов, творческие встречи и круглый стол «Профилактика экстремистских идеологий и течений в моноэтничных регионах. Вклад журналистского и киносообщества».

Ранее в октябре стало известно, что в Калуге в 2024 году состоится Международный фестиваль городского искусства. Презентация мероприятия пройдет 6 ноября в местном инновационном культурном центре. Фестиваль называют одним из самых значимых событий в мире уличного искусства.

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      Фариза Бацазова
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