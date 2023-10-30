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11:32, 30 октября 2023Культура

В Госдуме назвали поведение уехавших артистов мерзким

Актриса и депутат Елена Драпеко назвала поведение уехавших артистов мерзким

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Зампред комитета Госдумы по культуре и заслуженная артистка РСФСР Елена Драпеко раскритиковала покинувших Россию певицу Аллу Пугачеву, музыканта Андрея Макаревича (включен Минюстом в реестр иноагентов), шоумена Максима Галкина (включен Минюстом в реестр иноагентов) и актрису Чулпан Хаматову. Об этом она сообщила в разговоре с aif.ru.

Депутат отметила, что считает уехавших из страны артистов несчастными людьми, которые выбрали путь предательства и лишили себя самого главного — родной земли.

«С отъездом этой гадости Россия сбросила с себя, как чешую, все, что накопилось за 30 лет после перестройки. Их поведение можно назвать одним словом — мерзкое», — подчеркнула Драпеко.

Зампред комитета Госдумы по культуре также добавила, что сегодня стоит больше говорить не о тех, кто «сбежал», а о достойных людях.

«Я езжу по Донбассу — там постоянно выступает Олег Чернов из "Морских дьяволов". Со своей гитарой, за свои деньги ездит, поддерживает наших бойцов. Анечка Артамонова чудесная совершенно, актриса театра Калягина Et Cetera», — заявила Драпеко.

По ее мнению, именно о таких людях стоит говорить в уважаемой прессе, а не упоминать «всякую мерзость типа Макаревича, Галкина, Пугачевой и Хаматовой».

Ранее Драпеко прокомментировала отъезд Галкина и Пугачевой из Израиля после начала боевых действий.

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      Анастасия Астахова
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