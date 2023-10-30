В США увидели в действиях Украины угрозу третьей мировой

Вивек Рамасвами увидел в действиях Украины угрозу третьей мировой войны

Претендент на пост президента США Вивек Рамасвами увидел в действиях Украины угрозу третьей мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы избежим третьей мировой войны, если каждая страна в первую очередь будет заботиться о своих национальных интересах», — сказал он.

По его словам, война произойдет только в том случае, если Украина будет стремиться к увеличению масштаба конфликта и сумеет втянуть в это США.

Ранее Рамасвами призвал США согласиться с переходом части регионов Украины в состав России. По его мнению, это поможет скорейшему урегулированию конфликта.

