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16:06, 30 октября 2023Мир

В США увидели в действиях Украины угрозу третьей мировой

Вивек Рамасвами увидел в действиях Украины угрозу третьей мировой войны

Фото: Steve Marcus / Reuters

Претендент на пост президента США Вивек Рамасвами увидел в действиях Украины угрозу третьей мировой войны. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы избежим третьей мировой войны, если каждая страна в первую очередь будет заботиться о своих национальных интересах», — сказал он.

По его словам, война произойдет только в том случае, если Украина будет стремиться к увеличению масштаба конфликта и сумеет втянуть в это США.

Ранее Рамасвами призвал США согласиться с переходом части регионов Украины в состав России. По его мнению, это поможет скорейшему урегулированию конфликта.

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      Виктория Кондратьева
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