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10:47, 30 октября 2023Ценности

Внешность 51-летней Камерон Диас на фото папарацци огорчила фанатов

Фото: Todd Owyoung / NBC via Getty Images

Американская актриса и модель Камерон Диас попала в объектив папарацци и огорчила фанатов. Соответствующие фото и комментарии появились на сайте издания Daily Mail.

51-летняя знаменитость была замечена вместе с мужем Бенджи Мэдденом в Санта-Барбаре. Звезда киноленты «Маска» была запечатлена в спортивных штанах, черной майке и легкой джинсовой рубашке. Образ она дополнила белой шляпой и очками с прозрачными линзами. На размещенных снимках видно, что на ее лице отсутствует макияж.

Читатели портала не оценили внешность Диас, о чем принялись писать в комментариях под материалом: «Ух ты, я подумал, что это Мик Джаггер», «Она никогда не была привлекательной. Мне кажется, у нее странной формы рот», «Она выглядит старой», «Лицо у нее кривое. Похоже, она фанатка пластической хирургии», «Ей не 51. Она выглядит старше».

Ранее сообщалось, что внешность испанского актера Антонио Бандераса на новых фотографиях смутила поклонников. 63-летний актер посетил мероприятие в родном городе Малага, Испания. Фотографы запечатлели звезду в белой рубашке, бежевых джинсах с потертостями и замшевых ботинках. Также артист сменил прическу — на кадрах видны его поседевшие кудрявые волосы.

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      Мария Винар
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