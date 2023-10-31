Американский самолет-разведчик полетал над Финляндией вдоль российской границы

Самолет-разведчик ВВС США пролетел над Финляндией вдоль границы с Россией

Над территорией Финляндии 31 октября зафиксирован полет американского самолета-разведчика, он выполняет маневры недалеко от границы с Россией. Об этом свидетельствуют данные сервиса Flightradar.

Разведывательный самолет Boeing RC-135U Combat Sent ВВС США с позывным JAKE31, предположительно, вылетел из Польши, преодолел пространство над прибалтийскими странами и затем пролетел вдоль российско-финляндской границы около 500 километров. После этого он развернулся и на момент публикации направлялся обратным курсом.

Как отмечает «Интерфакс», таких самолетов-разведчиков в мире всего два. Их задача — сбор информации и обнаружение радиолокационных станций.

В 2020 году этот самолет заметили над Черным морем во время учений ВМФ России.