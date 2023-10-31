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09:57, 31 октября 2023Бывший СССР

Белоруссия продлила запрет на ввоз товаров Nivea и Škoda

Белоруссия продлила запрет на ввоз товаров Nivea и Škoda до конца 2024 года

Фото: Юрий Мартьянов / Коммерсантъ

Власти Белоруссии продлили запрет на ввоз в страну товаров чешского автопроизводителя Škoda и немецких компаний Liqui Moly и Beiersdorf (использует торговую марку Nivea — прим. «Ленты.ру»). Об этом сообщает «Sputnik Беларусь».

Отмечается, что запрет на импорт продукции в республику был продлен до конца 2024 года.

Впервые ограничение на ввоз в Белоруссию товаров под брендами Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf вступило в силу в мае 2021 года. Причиной стал отказ производителей спонсировать Чемпионат мира по хоккею-2021, если часть матчей турнира будет проводиться в республике. С тех пор Минск продлевает срок запрета, ограничивая ввоз на территорию страны машин, их комплектующих, смазочных материалов, а также множества видов косметики и гигиенических товаров.

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      Алевтина Запольская
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