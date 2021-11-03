Белоруссия продлила запрет на ввоз продукции Škoda и Nivea

В Белоруссии срок запрета на импорт товаров Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf (использует торговую марку Nivea — прим. «Ленты.ру») продлен на неизвестный срок. Продукция этих компаний запрещена к ввозу на территорию Белоруссии постановлением правительства страны. Точный срок можно будет узнать после публикации нормативно-правового акта на национальном интернет-портале.

Впервые ограничение правительства Белоруссии на запрет ввоза товаров под брендами Škoda Auto, Liqui Moly и Beiersdorf вступило в силу в мае 2021 года. Теперь Минск вновь продляет эти сроки, запрещая ввозить на территорию страны машины, их комплектующие, смазочные материалы и множество видов косметики и гигиенических товаров.

Торговые марки подверглись эмбарго со стороны правительства Белоруссии из-за их отказа спонсировать Чемпионат мира по хоккею-2021. В январе 2021 года Škoda Auto и другие компании заявили, что не будут выделять деньги Международной федерации хоккея, если та согласится проводить часть матчей турнира в Белоруссии. Это повлияло на решение федерации, и в итоге все матчи прошли в соседней Латвии.

Škoda Auto является титульным спонсором Чемпионата мира по хоккею, а другие перечисленные компании вносят значительный вклад в финансирование этих соревнований.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал о пользе санкций для страны. По его мнению, ограничения помогут Минску обеспечивать себя продукцией самостоятельно.