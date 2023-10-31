Бездомный откусил россиянину полгубы за отказ дать закурить

Mash: в Ялте бездомный откусил мужчине полгубы за отказ дать закурить

В Ялте бездомный откусил мужчине полгубы за отказ дать закурить. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на волне».

По сведениям издания, россиянин сидел с книгой недалеко от вокзала. К нему подошел бездомный и попросил сигарету. Мужчина ответил, что не курит, поэтому табака с собой не носит.

Однако этот ответ не устроил бездомного, и он сначала толкнул оппонента, а затем бросился на него и откусил часть губы. После этого нападавший скрылся.

Пострадавший ялтинец самостоятельно вызвал медиков, его отвезли в больницу. Бездомного пока не задержали.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчина без определенного места жительства напал на девочку и попытался надругаться над ней.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.