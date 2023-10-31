Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:14, 31 октября 2023Мир

Блинкен отправил детей в костюмах Украины и Зеленского за подарками к Байдену

Дети Блинкена в костюмах Украины и Зеленского пришли просить у Байдена подарки

Дети госсекретаря США Энтони Блинкена в костюмах Украины и Владимира Зеленского на праздновании Хэллоуина в Белом доме пришли просить подарки у американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Sky News.

Американский дипломат отправил сына за подарками к Байдену в кофте и брюках цвета хаки, как чаще всего на публике появляется Зеленский, а дочь — в синем платье с желтым платком, которые повторяют цвета флага Украины.

Ранее стало известно, что крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины и показывают, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно. Некоторые аналитики признают растущую причину для беспокойства, особенно отсутствие у США желания ввязаться в еще один долгосрочный конфликт.

Что думаешь? Оцени!
      Семен Александров
      Обсудить
      Последние новости

      Израиль объявил начало третьей фазы операции в Газе. Какие задачи стоят перед ЦАХАЛ?

      Дагестанские военные с передовой обратились к народу республики

      В WTA ответили на критику со стороны первой ракетки мира

      Депутат Госдумы не согласился с возможным лишением мандата из-за прогулов

      В России изготовят умные аккумуляторы для спутников «Марафон»

      Минобороны сообщило об уничтожении украинского БПЛА над российским регионом

      Тренеров в российском городе отправили рубить дрова для семей участников СВО

      Месси оценил период карьеры в ПСЖ

      Блинкен отправил детей в костюмах Украины и Зеленского за подарками к Байдену

      Назван появляющийся за неделю до инсульта симптом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости