Блинкен отправил детей в костюмах Украины и Зеленского за подарками к Байдену

Дети Блинкена в костюмах Украины и Зеленского пришли просить у Байдена подарки

Дети госсекретаря США Энтони Блинкена в костюмах Украины и Владимира Зеленского на праздновании Хэллоуина в Белом доме пришли просить подарки у американского лидера Джо Байдена. Об этом сообщает Sky News.

Американский дипломат отправил сына за подарками к Байдену в кофте и брюках цвета хаки, как чаще всего на публике появляется Зеленский, а дочь — в синем платье с желтым платком, которые повторяют цвета флага Украины.

Ранее стало известно, что крупные западные союзники, в том числе США, начали уставать от поддержки Украины и показывают, что помощь Киеву не будет длиться бесконечно. Некоторые аналитики признают растущую причину для беспокойства, особенно отсутствие у США желания ввязаться в еще один долгосрочный конфликт.