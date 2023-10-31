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19:14, 31 октября 2023Ценности

Блогерша показала свой наряд для выхода в свет и вызвала споры в сети

Кадр: Megan Korte

Блогерша Меган Корте из Калифорнии, США, показала свой наряд для выхода в свет и вызвала споры в сети. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), который насчитывает 302 тысячи подписчиков.

На размещенных кадрах инфлюэнсерша позировала среди гостей на празднике в приталенном черном платье длины макси без бретелей, с объемным бантом на груди и с пышной юбкой. При этом ткань последней была прозрачной и через нее просвечивали ягодицы американки. «Когда ты перестала скрывать свое тело и ждать, пока станешь худой, чтобы надеть то, что хочешь», — указала в подписи жительница Сакраменто.

Зрители оценили внешний вид блогерши в комментариях и разошлись во мнениях. «Ты забыла подъюбник», «Абсолютно неуместно», «Такое платье никого не красит», «Стыд», «Одежда замечательно смотрится на тебе», «Ты прекрасна», «Потрясающая. Работаю над тем, чтобы стать настолько же уверенной в себе», — заявили юзеры.

В сентябре экс-вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс тоже пришла на чужую свадьбу в откровенном наряде черного цвета. Комплект состоял из кроп-топа с обнажающими грудь вырезами, длинными рукавами и имитирующими ребра пластиковыми деталями и юбки длины макси с разрезом до бедра.

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      Карина Черных
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