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12:26, 12 сентября 2023Ценности

Экс-вокалистка The Pussycat Dolls пришла на чужую свадьбу в откровенном наряде

Фото: Gareth Cattermole / Getty Images

Экс-вокалистка американской поп-группы The Pussycat Dolls Эшли Робертс пришла на чужую свадьбу в откровенной одежде. Соответствующий материал публикует Daily Mail.

41-летняя звезда посетила церемонию бракосочетания известного публициста и специалиста по связям с общественностью Саймона Джонса. На мероприятие она надела монохромный черный наряд. Комплект состоял из кроп-топа с обнажающими грудь вырезами, длинными рукавами и имитирующими ребра пластиковыми деталями и юбки длины макси с разрезом до бедра.

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Образ исполнительница завершила миниатюрной сумкой и босоножками на среднем каблуке. Также она уложила волосы в высокий пучок, сделав прямой пробор и оставив пряди по обеим сторонам лица, и нанесла яркий макияж в коричневой гамме.

В августе британская певица и актриса Рита Ора пришла на день рождения мужа — новозеландского актера и режиссера Тайки Вайтити в откровенном наряде. 32-летняя исполнительница посетила вечеринку на Ибице в честь 48-летия своего супруга, выбрав для выхода в свет прозрачное серое платье длины миди без рукавов и с глубоким разрезом, обнажавшим бедро. При этом знаменитость отказалась от бюстгальтера.

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    Карина Черных
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