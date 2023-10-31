Блогерша раскрыла подписчикам загадку своего пирсинга в глазу

Блогерша Бри (фамилия неизвестна) из Миннесоты, США, раскрыла подписчикам загадку своего пирсинга в глазу. Соответствующее видео появилось в ее TikTok-аккаунте.

На размещенных кадрах 28-летняя юзерша продемонстрировала крупным планом лицо, на котором было несколько проколов, в том числе в бровях, носу, губах и щеках. Кроме того, металлическое украшение располагалось горизонтально в районе радужной оболочки.

Девушка пояснила, что в действительности глаз ненастоящий. Ей установили протез подобного дизайна, после того как она лишилась органа зрения из-за болезни. Американка боролась с меланомой глаза — злокачественной опухолью, формирующейся в вырабатывающих пигмент клетках радужки.

В сентябре блогерша с никнеймом lefthanded_granny с тату и пирсингом по всему телу показала новую необычную деталь внешности. Девушка продемонстрировала улыбку с цветными бриллиантами, расположенными на передних зубах. При этом она предстала перед зрителями в розовом парике, с татуировками на лице и шее, а также с большим количеством проколов в носу, щеках, на лбу и губах.