Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
19:54, 2 декабря 2022Ценности

Женщина с тату и пирсингом по всему телу показала необычную деталь внешности

Женщина с тату и пирсингом по всему телу удивила подписчиков бриллиантами на зубах

Кадр: @lefthanded_granny

Блогерша с тату и пирсингом по всему телу показала новую необычную деталь внешности и удивила фанатов. Соответствующим видео она поделилась в своем TikTok-аккаунте.

Так, пользовательница сети с никнеймом lefthanded_granny, чей блог насчитывает почти 200 тысяч подписчиков, продемонстрировала улыбку с цветными бриллиантами, расположенными на передних зубах. При этом женщина предстала перед зрителями в розовом парике, с татуировками на лице и шее, а также с большим количеством проколов в носу, щеках, на лбу и губах. «Все-таки я хорошенькая!» — прокомментировала она.

Видео стало вирусным, набрав более 170 тысяч лайков и множество репостов. Зрители неоднозначно отреагировали на внешний вид юзерши, о чем принялись писать в комментариях под постом. «Слишком много проколов», «О боже», «Для меня это перебор», — оценили одни. «Ды ты выглядишь великолепно!», «Она выглядит так красиво и круто, что явно вложила много труда в свою внешность», «Я бы не хотела так выглядеть, но вы прекрасны!» — поспорили другие.

В ноябре тату-модель Орилан (фамилия неизвестна) из Техаса с рисунками по всему телу показала старые фото с чистым лицом. Американка предстала на фото с волосами цвета блонд и со светлой кожей вместо окрашенных черным пигментом белков глаз и пирсинга в носу. Зрители оценили ее трансформацию в комментариях.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
Собянин побывал в зоне СВО на линии обороны и показал укрепления
ЕС договорился о потолке на российскую нефть по 60 долларов
Россиянка обратилась в полицию после утилизации тела ее ребенка
Россиянка познакомилась с братом убийцы своей сестры и зарезала его у гаражей
Женщина с тату и пирсингом по всему телу показала необычную деталь внешности
Захарова прокомментировала штраф «Дождя» словами о предателях
Путин оценил российские военные комплексы
Россиянам одобрили кредитные каникулы на десятки миллиардов рублей
Испания передала Украине первые системы ПВО Hawk
В США предложили пожить в бывшей школе
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.