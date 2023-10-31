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16:39, 31 октября 2023Культура

Братья Андреасян представили новые облики Кузи и Нафани

Братья Андреасян представили обновленные облики персонажей Кузи и Нафани

Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»

Кинокомпания братьев Андреасян представила обновленные облики анимационных персонажей серии советских мультфильмов «Домовенок Кузя» Кузи и Нафани. Об этом сообщается в Telegram-канале «Бюллетень кинопрокатчика».

Отмечается, что режиссеры планируют выпустить полнометражный проект с одноименным названием летом следующего года. В числе референсов фильма были упомянуты такие анимационные проекты, как «Гарфилд», «Приключения Паддингтона» и «Чебурашка».

Нафаня
Кузя
Нафаня
Кузя

Фото: «Кинокомпания братьев Андреасян»

Режиссером проекта выступит Виктор Лакисов, а в актерский состав фильма войдут Алика Смехова, Марк Богатырев, София Петрова и Женя Малахова. Известно, что съемки картины уже начались. В основу сюжета проекта лягут приключения Кузи и его друзей, которые отправляются на поиски волшебного сундучка, исполняющего желания, а также противостоят Бабе-Яге.

Ранее стало известно, что создатели популярного мультсериала «Смешарики» снимут игровой фильм с актерами по вселенной героев.

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      Анастасия Астахова
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