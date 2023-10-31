В Британии заявили об опасности недостаточного контроля над Украиной

Spectator: диверсии украинских спецслужб могут привести Запад к войне

Западные государства опасаются, что Киев зайдет слишком далеко в своих тайных операциях, а Москва может нанести удар возмездия, об этом заявил профессор Университетского колледжа Лондона Марк Галеотти, пишет британский журнал Spectator.

Эксперт считает, что Москва может расценить помощь Запада украинской разведке как использование западного оружия против территории России.

«Это приведет к прямому возмездию против стран Запада», — заявил он об опасностях. Аналитик отметил, что диверсии Вооруженных сил Украины (ВСУ) не подрывают моральный дух россиян, а наоборот мотивируют их защищать страну. Он выразил обеспокоенность тем, что недостаточный контроль над планами украинских специальных служб может иметь негативные последствия для США.

Ранее претендент на пост президента США Вивек Рамасвами увидел в действиях Украины угрозу третьей мировой войны. По его словам, конфликт возможен в случае, если Киев будет стремиться к увеличению масштаба военных действий и сумеет втянуть в это США.