Бывшая российская чиновница лишилась 20 миллионов рублей после звонка мошенников

В Тюменской области аферисты украли у бывшей чиновницы 20 миллионов рублей

В Тюменской области телефонные мошенники украли у бывшей российской чиновницы почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 66-летней женщине позвонил мужчина, который представился ведущим специалистом Центробанка (ЦБ) и рассказал, что на ее имя якобы хотят взять кредит и снять деньги с ее счета. Экс-госслужащая поверила и раскрыла аферисту, где и сколько денег у нее хранится.

«Сотрудник ЦБ» сказал, что женщине сейчас перезвонит «его помощница Анна». Так и произошло. Анна заявила, что пенсионерка должна сесть в черную машину, которая ждет ее у подъезда, снять 19 миллионов рублей с карты и положить на «сберегательный счет». Пострадавшая выполнила все эти требования.

Получив деньги, мошенники продолжили обманывать пенсионерку. В результате они украли у женщины 19,8 миллиона рублей. В какой-то момент пострадавшая поняла, что имеет дело с аферистами, и обратилась в полицию.

Ранее телефонные мошенники украли с карт барда Наиля Шайдуллина 756 тысяч рублей.