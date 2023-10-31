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20:44, 31 октября 2023Силовые структуры

Бывшая российская чиновница лишилась 20 миллионов рублей после звонка мошенников

В Тюменской области аферисты украли у бывшей чиновницы 20 миллионов рублей

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Тюменской области телефонные мошенники украли у бывшей российской чиновницы почти 20 миллионов рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, 66-летней женщине позвонил мужчина, который представился ведущим специалистом Центробанка (ЦБ) и рассказал, что на ее имя якобы хотят взять кредит и снять деньги с ее счета. Экс-госслужащая поверила и раскрыла аферисту, где и сколько денег у нее хранится.

«Сотрудник ЦБ» сказал, что женщине сейчас перезвонит «его помощница Анна». Так и произошло. Анна заявила, что пенсионерка должна сесть в черную машину, которая ждет ее у подъезда, снять 19 миллионов рублей с карты и положить на «сберегательный счет». Пострадавшая выполнила все эти требования.

Получив деньги, мошенники продолжили обманывать пенсионерку. В результате они украли у женщины 19,8 миллиона рублей. В какой-то момент пострадавшая поняла, что имеет дело с аферистами, и обратилась в полицию.

Ранее телефонные мошенники украли с карт барда Наиля Шайдуллина 756 тысяч рублей.

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      Варвара Митина
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