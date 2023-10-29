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18:04, 29 октября 2023Культура

Барда Шайдуллина обманули на 750 тысяч рублей

Мошенники через приложение украли с карт барда Шайдуллина более 750 тысяч рублей

Фото: Unsplash

Телефонные мошенники украли с карт барда Наиля Шайдуллина 756 тысяч рублей, сообщает Telegram-канал Shot.

26 октября музыканту поступил звонок якобы от службы безопасности мобильного оператора. Во время разговора Шайдуллина убедили установить на телефон приложение для защиты личных данных. В результате через него мошенники получили доступ к картам хозяина смартфона и перевели с них крупную сумму.

Бард обратился в полицию, злоумышленников ищут.

Ранее сообщалось, что телефонные мошенники стали использовать новую преступную схему по хищению средств у граждан под видом их декларирования.

В мае российский музыкант, композитор, лидер и создатель группы «Цветы» Стас Намин (настоящее имя — Анастас Микоян) перевел телефонным мошенникам почти миллион рублей.

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      Илона Палей
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