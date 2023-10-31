Названы три станции метро Москвы с самыми дешевыми квартирами для аренды

Самые дешевые квартиры в Москве можно снять у станции метро «Косино»

В Москве самые дешевые квартиры можно снять рядом с тремя станциями метро — «Косино», «Крымская» и «Улица Дмитриевского». Такие данные приводят аналитики «Авито Недвижимости» в своем исследовании, с которым ознакомилась «Лента.ру».

Аналитики изучили предложения квартир для аренды в районах, где среднее расстояние до метро менее одного километра. Так, самое доступное жилье расположено у станции «Косино» — там снять квартиру можно в среднем за 38 тысяч рублей. Далее следуют станции «Крымская» и «Улица Дмитриевского» — в этих локациях арендовать жилье получится в среднем за 40 тысяч рублей в месяц.

Четвертое место занимает станция «Юго-Восточная» с арендной ставкой 42 тысячи рублей в месяц. Замыкает первую пятерку «Новоясеневская» — снять жилье рядом с этой станцией получится за 43 тысячи рублей в месяц.

В тройку самых дорогих локаций столицы для аренды жилья входят станции метро «Охотный Ряд», «Александровский сад» и «Боровицкая» — снять квартиру здесь стоит в среднем 850, 700 и 500 тысяч рублей в месяц соответственно, отмечают аналитики.

Также специалисты перечислили станции метро, рядом с которыми сложнее всего найти квартиру в аренду. Дальше всего от столичной подземки расположены квартиры в районе станции «Мякинино» — среднее расстояние составляет 2,7 километра. Также в топ-5 по дальности от метро входят станции метро «Аннино» (2,5 километра), «Орехово» (2,5 километра), «Улица Скобелевская» (2,3 километра) и «Филатов Луг» (2,1 километра).

Ранее ценам на аренду жилья в России предрекли рост. К удорожанию съемных квартир может привести рост ключевой ставки, который делает ипотеку менее доступной для населения. В итоге те, кто собирался купить квартиру, передумают и решат арендовать жилье.