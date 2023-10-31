На Западе раскрыли прибыль от конфликта на Ближнем Востоке

Guardian: корпорации США надеются получить прибыль на фоне конфликта в Газе

Американские корпорации хотят увидеть взрывной рост прибыли на фоне палестино-израильского конфликта. С таким мнением выступил обозреватель Guardian Илай Клифтон.

По словам журналиста, американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank надеются получить прибыль на фоне конфликта в Газе. По их мнению, это возможно за счет роста авиакосмической и оружейной отрасли.

«ХАМАС создал дополнительный спрос, у нас есть этот запрос президента (Джо Байдена. — Прим. ред.) на 106 миллиардов долларов», — отметил гендиректор и старший аналитик TD Cowen Кай фон Румор.

При этом журналист назвал бездушным и черствым обсуждение финансовых выгод от далекого вооруженного конфликта.

7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.