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07:28, 31 октября 2023Экономика

На Западе раскрыли прибыль от конфликта на Ближнем Востоке

Guardian: корпорации США надеются получить прибыль на фоне конфликта в Газе

Фото: Amir Cohen / Reuters

Американские корпорации хотят увидеть взрывной рост прибыли на фоне палестино-израильского конфликта. С таким мнением выступил обозреватель Guardian Илай Клифтон.

По словам журналиста, американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank надеются получить прибыль на фоне конфликта в Газе. По их мнению, это возможно за счет роста авиакосмической и оружейной отрасли.

«ХАМАС создал дополнительный спрос, у нас есть этот запрос президента (Джо Байдена. — Прим. ред.) на 106 миллиардов долларов», — отметил гендиректор и старший аналитик TD Cowen Кай фон Румор.

При этом журналист назвал бездушным и черствым обсуждение финансовых выгод от далекого вооруженного конфликта.

7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.

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      Марина Совина
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