На Западе раскрыли прибыль от конфликта на Ближнем Востоке
Американские корпорации хотят увидеть взрывной рост прибыли на фоне палестино-израильского конфликта. С таким мнением выступил обозреватель Guardian Илай Клифтон.
По словам журналиста, американские финансовые конгломераты Morgan Stanley и TD Bank надеются получить прибыль на фоне конфликта в Газе. По их мнению, это возможно за счет роста авиакосмической и оружейной отрасли.
«ХАМАС создал дополнительный спрос, у нас есть этот запрос президента (Джо Байдена. — Прим. ред.) на 106 миллиардов долларов», — отметил гендиректор и старший аналитик TD Cowen Кай фон Румор.
При этом журналист назвал бездушным и черствым обсуждение финансовых выгод от далекого вооруженного конфликта.
7 октября Израиль сообщил, что бойцы ХАМАС из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ израильская армия объявила о начале военной операции в Газе. 27 октября Израиль вторгся на территорию Газы.