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12:51, 31 октября 2023Россия

Депутат назвал причину случаев «катастрофического» затягивания выплат бойцам СВО

Депутат ГД Иванов: раненые участники СВО не получают выплат из-за бюрократии

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Российские военнослужащие несвоевременно получают положенные им выплаты из-за бюрократии. Об этом заявил депутат Госдумы (ГД) Максим Иванов, освещающий в Telegram вопросы, связанные с обеспечением участников специальной военной операции (СВО).

Парламентарий рассказал о двоих военнослужащих, получивших ранения в феврале и январе. Оба до сих пор не получили положенных выплат, подчеркнул он.

Причиной задержки выплат, которую Иванов назвал катастрофической, депутат назвал перевод бойцов из одной воинской части в другую. «Пока проходили лечение, их части расформировали, и они стали числиться в других частях в других военных округах. Потом процесс повторился, и в итоге они оказались в третьем военном округе», — пояснил он.

На согласование данных, необходимых для начисления выплат, уходят месяцы, сказал парламентарий. Также он сообщил о направлении депутатского запроса для разрешения сложившейся ситуации. При этом Иванов отметил, что дело «идет со скрипом».

Ранее в Госдуме рассказали об участнике СВО, который за год службы не получал положенных ему выплат из-за ошибки в персональных данных. После направления депутатского запроса выяснилось, что фамилия, имя и отчество военнослужащего были указаны некорректно.

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