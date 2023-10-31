Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
15:29, 31 октября 2023Забота о себе

Женщина пожаловалась на боль в ухе и обнаружила там паука

Кадр: @desiraekelly

29-летняя жительница штата Миссури, США, пожаловалась, что в ее ухе поселился домашний паук, который причинял ей боль и дискомфорт. Пост о жизни с пауком в ухе она опубликовала в TikTok.

Пользовательница с ником @desiraekelly рассказала, что однажды ночью почувствовала необычное ощущение в ухе, которое описала как трепетание внутри. Сначала она подумала, что ее щекочет край одеяла, и быстро уснула, но вскоре ощущение повторилось. На этот раз, по словам девушки, она ясно чувствовала, что кто-то шевелится и причиняет боль. «Было похоже, что где-то рядом с барабанной перепонкой двигается большой кусок воска. Это очень неприятно», — вспомнила блогерша.

Материалы по теме:
«Крича и рыдая, я избивал себя» Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
«Крича и рыдая, я избивал себя»Турист едва не умер от укуса ядовитого скорпиона в Африке. Его спасением стала русская женщина
22 ноября 2020
«Мусульмане обстреливали машины» Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
«Мусульмане обстреливали машины»Россиянин отправился в миролюбивую Индию. С какими внезапными трудностями он столкнулся?
24 января 2022

Утром девушка отправилась в больницу, чтобы выяснить причину дискомфорта. По ее словам, врач, осмотрев ухо, сразу заметила, что внутри находится кто-то живой, и предложила сделать промывание. Во время процедуры из уха вылез паук. «Он сидел на моем свитере и был абсолютно живым», — вспоминает женщина. Блогерша добавила, что вид паука, с которым она жила несколько дней, сильно напугал ее, она заплакала и ее вырвало.

Ранее сообщалось, что в ухе 64-летней женщины поселился паук, который успел внутри сбросить шкуру. При этом пациентка не чувствовала боли, а жаловалась только на повторяющиеся щелчки и странные звуки.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Улитина
      Обсудить
      Последние новости

      ФСБ задержала соучастника покушения на экс-депутата Верховной Рады Олега Царева. Что известно о его работе на СБУ?

      Артисты раскроют секретную часть работы

      Ученые нашли связь между активным образом жизни и достатком

      В Газу прибыли грузовики с гуманитарной помощью из Египта

      На Урале двое детей провалились под неокрепший лед и попали на видео

      На Украине подтвердили угрозу закрытия границы с Польшей

      Хирург назвал россиянам три самые популярные операции для омоложения

      Пассажиры подрались в российском самолете, сорвали рейс и попали на видео

      Москвичам назвали самые мистические дома

      Братья Андреасян представили новые облики Кузи и Нафани

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости