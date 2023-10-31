Женщина пожаловалась на боль в ухе и обнаружила там паука

29-летняя жительница штата Миссури, США, пожаловалась, что в ее ухе поселился домашний паук, который причинял ей боль и дискомфорт. Пост о жизни с пауком в ухе она опубликовала в TikTok.

Пользовательница с ником @desiraekelly рассказала, что однажды ночью почувствовала необычное ощущение в ухе, которое описала как трепетание внутри. Сначала она подумала, что ее щекочет край одеяла, и быстро уснула, но вскоре ощущение повторилось. На этот раз, по словам девушки, она ясно чувствовала, что кто-то шевелится и причиняет боль. «Было похоже, что где-то рядом с барабанной перепонкой двигается большой кусок воска. Это очень неприятно», — вспомнила блогерша.

Утром девушка отправилась в больницу, чтобы выяснить причину дискомфорта. По ее словам, врач, осмотрев ухо, сразу заметила, что внутри находится кто-то живой, и предложила сделать промывание. Во время процедуры из уха вылез паук. «Он сидел на моем свитере и был абсолютно живым», — вспоминает женщина. Блогерша добавила, что вид паука, с которым она жила несколько дней, сильно напугал ее, она заплакала и ее вырвало.

Ранее сообщалось, что в ухе 64-летней женщины поселился паук, который успел внутри сбросить шкуру. При этом пациентка не чувствовала боли, а жаловалась только на повторяющиеся щелчки и странные звуки.