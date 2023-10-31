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13:42, 31 октября 2023Интернет и СМИ

Моргенштерн рассказал об отшельнической жизни Павла Дурова

Рэпер Моргенштерн заявил, что Павел Дуров ведет отшельническую жизнь

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российский рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о буднях основателя Telegram и «ВКонтакте» Павла Дурова, с которым он познакомился в Дубае. В подкасте блогера FrameTamer артист заявил, Дуров ведет отшельническую жизнь. Видео доступно на YouTube.

«Он отшельник. У него рядом мало людей, как мне кажется», — сказал Моргенштерн. Он также назвал основателя Telegram «тотальным зожником» и отметил, что бизнесмен не употребляет даже кофеин. Рэп-исполнитель добавил, что, по его мнению, Дуров всего себя посвятил Telegram.

Кроме того, по словам Моргенштерна, Дуров в разговоре с ним отрицательно высказывался о любви и влюбленности и утверждал, что такие чувства очень опасны и приносят боль, а также негативно влияют на продуктивность. «Он бизнесмен до мозга костей. "Бизнесмен" — даже плохое слово... Он творец», — подчеркнул артист.

Рэп-исполнитель признался, что не смог бы жить так как Дуров. Вместе с тем он высказался об образе жизни предпринимателя словами «вызывает большое уважение».

Ранее сообщалось, что Моргенштерн в этом подкасте раскрыл детали знакомства с основателем Telegram. Рэпер заявил, что бизнесмен пригласил его на ужин на свою виллу. Он также рассказал, что Дуров оказался открытым для общения человеком.

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      Маргарита Щигарева
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