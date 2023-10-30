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10:16, 30 октября 2023Интернет и СМИ

Моргенштерн раскрыл подробности знакомства с Павлом Дуровым

Моргенштерн рассказал, что Павел Дуров для знакомства приглашал его на ужин

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Рэп-исполнитель Алишер Моргенштерн (внесен Минюстом в реестр иноагентов) рассказал о знакомстве с основателем соцсети «ВКонтакте» и мессенджера Telegram Павлом Дуровым. Подробности первой встречи с предпринимателем он раскрыл в подкасте блогера FrameTamer (Александра Ермолаева).

Моргенштерн отметил, что для знакомства Дуров пригласил его на ужин на свою виллу в Дубае. «Мы сели за стол и ждали, пока он спустится. И черная фигура *** [идет] просто к нам. Сначала было скованно и сложно», — заявил рэпер. Неловкость в начале общения исполнитель объяснил тем, что они с Дуровым — люди из разных поколений и из разных сфер.

«Сначала барьерчик небольшой, конечно, присутствовал. А потом стаканчик вина дал, но не он, он не пьет. И как-то разговорились, оказался таким простым пацаном, как бы это странно ни прозвучало, но со своими, конечно, установками по жизни, загонами и прочим, но открытым для общения», — высказался Моргенштерн о Дурове.

Ранее участник программы «Stand Up на ТНТ» Гурам Амарян также рассказал о знакомстве с Павлом Дуровым. Он поделился историей о том, как блогер Гусейн Гасанов познакомил его с известным предпринимателем.

Дуров покинул Россию в 2014 году. В 2017-м предприниматель перенес штаб-квартиру Telegram в Дубай, а в феврале 2021 года получил гражданство ОАЭ. Таким образом предприниматель стал гражданином четырех стран — России, ОАЭ, Франции и Сент-Китс и Невис.

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      Олег Давыдов
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