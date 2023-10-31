Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
02:56, 31 октября 2023Бывший СССР

Ермак удалил призывающий прочесть статью о Зеленском пост

Ермак удалил пост, призывающий прочесть статью Time о Зеленском
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский . Фото: Eric Lalmand / Globallookpress.com

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак удалил пост в Telegram-канале, в котором призывал прочесть статью Time. Об этом сообщает издание «Цензор.net».

Американский журналист побеседовал с окружением украинского лидера и в публикации указал на недостатки действующих властей.

«Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем», — написал Ермак. Спустя некоторое время он удалил пост, отмечает издание.

Журналист Time Саймон Шустер опубликовал большую статью о проблемах Украины после визита Зеленского в США. В окружении президента ему рассказали, что политик злится на снижение интереса Запада к украинскому вопросу, кроме того, он вынужден тратить много сил на убеждение союзников в необходимости дальнейшей помощи.

Один из помощников Зеленского заявил, что украинский лидер обманывает себя в том, что Киев выигрывает на поле боя. Подобная уверенность на фоне неудач на фронте беспокоит его ближайшее окружение, однако сказать об этом никто не решается.

Что думаешь? Оцени!
      Марина Совина
      Обсудить
      Последние новости

      Российских военных заподозрили в расправе над семьей из девяти человек в ДНР. Что известно о преступлении в Волновахе?

      Нетаньяху объяснил необходимость победы Израиля над ХАМАС для арабского мира

      Ермак удалил призывающий прочесть статью о Зеленском пост

      В Европе предупредили о начале новой гражданской войны

      В США рассказали про приказ Зеленского СБУ

      В ООН назвали число погибших в секторе Газа женщин и детей

      Россиян предупредили об опасности сообщений с привлекательными вакансиями

      «Латексная барби» прогулялась по центру города с розовым мужчиной на поводке

      МИД России заявил об избирательности в оценках ООН

      В США раскрыли секретное указание по Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости