Ермак удалил призывающий прочесть статью о Зеленском пост

Ермак удалил пост, призывающий прочесть статью Time о Зеленском

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак удалил пост в Telegram-канале, в котором призывал прочесть статью Time. Об этом сообщает издание «Цензор.net».

Американский журналист побеседовал с окружением украинского лидера и в публикации указал на недостатки действующих властей.

«Очень важный репортаж. Рекомендую прочесть всем», — написал Ермак. Спустя некоторое время он удалил пост, отмечает издание.

Журналист Time Саймон Шустер опубликовал большую статью о проблемах Украины после визита Зеленского в США. В окружении президента ему рассказали, что политик злится на снижение интереса Запада к украинскому вопросу, кроме того, он вынужден тратить много сил на убеждение союзников в необходимости дальнейшей помощи.

Один из помощников Зеленского заявил, что украинский лидер обманывает себя в том, что Киев выигрывает на поле боя. Подобная уверенность на фоне неудач на фронте беспокоит его ближайшее окружение, однако сказать об этом никто не решается.

