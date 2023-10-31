Российская порнозвезда раскрыла главный стереотип об индустрии

Российская порнозвезда Ева Эльфи (настоящее имя — Юлия Романова) раскрыла главный стереотип об индустрии. В интервью журналистке Ирине Шихман (признана Минюстом РФ иноагентом), доступном на YouTube, она заявила, что люди не воспринимают всерьез работу в порно.

«Мне не нравился такой стереотип у людей, что если ты порноактриса, то ты шлюха. И если ты снимаешься в порно, то ты можешь заниматься сексом со всеми — почему-то то люди думали так: "Какая разница, ты же трахаешься со всеми на камеру, почему ты не можешь со мной заняться сексом"», — высказалась порноактриса, считающая такую точку зрения заблуждением.

Эльфи также возмутилась из-за того, что многие люди не воспринимают работу в порно как профессию. «Это другая работа, это не секс с рандомными людьми, это секс с актерами. Вы готовитесь к этому, вы сдаете тесты, все должны быть здоровыми, чистыми, красивыми, аккуратными. Это все-таки рабочий процесс», — отметила она.

Порнозвезда добавила, что работники секс-индустрии — тоже люди, которые также имеют свои чувства и интересы, и призвала не относиться к порноактерам, особенно к женщинам, как к вещам.

По итогам 2022 года Ева Эльфи вошла в пятерку самых популярных на Pornhub порноактрис. В том же году она выиграла в номинации «Лучшая звезда независимых видео» премии AVN Awards, также известной как «Порно-Оскар». В 2021 году AVN Awards также присвоил женщине звание «Лучшая новая иностранная старлетка».