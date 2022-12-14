Россиянка вошла в пятерку самых популярных порноактрис

Россиянка Ева Эльфи вошла в пятерку самых популярных на Pornhub в 2022 году порноактрис

Модель российского происхождения Ева Эльфи (Eva Elfie) вошла в пятерку самых популярных на Pornhub порноактрис по итогам 2022 года. Об этом говорится в отчете за прошедший год, опубликованном на порносайте.

Самой популярной порноактрисой в 2022 году стала Абелла Дейнджер. Лана Роудс, занимавшая в 2021 году первое место, переместилась на второе. Ева Эльфи опустилась на четвертое место рейтинга, уступив третью строчку Анджеле Уайт. Топ-5 самых востребованных актрис на порносайте замкнула Райли Рид.

В общей сложности ролики, в которых снялись эти порноактрисы, на Pornhub посмотрели более 7,1 миллиарда раз. Также в отчете отметили актрису по имени Вайолет Майерс, которая в 2022 году поднялась сразу на 13 строчек в рейтинге и попала на 10-е место.

Самым популярным поисковым запросом на Pornhub в 2022 году стал хентай — вид аниме и манги, посвященный эротическим и порнографическим сценам. Вторым по популярности в мире оказалось японское порно, третьим — категория milf (видео с актрисами в возрасте от 35 до 55 лет).

В 2021 году Ева Эльфи в беседе с «Лентой.ру» рассказала об опасностях, подстерегающих порноактрис. Она призналась, что неоднократно получала оскорбительные комментарии по поводу своей внешности.