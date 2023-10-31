Глава МИД Литвы пообещал поехать в США добиваться поддержки Украины

Глава МИД Литвы Ландсбергис: европейские политики поедут в США ради Украины

Европейские дипломаты собираются поехать в США, чтобы убеждать общество и представителей бизнеса в необходимости поддержки Украины. Об этом сообщил глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис газете Politico.

Он заявил, что европейским дипломатам надо «найти способы привлечь внимание общественности по обеим сторонам Атлантики». Поэтому Ландсбергис со своими коллегами собирается отправиться в отдельные американские штаты, чтобы встречаться с общественностью и представителями бизнеса по поводу поддержки Украины.

Литовский дипломат отметил, что «большая часть денег, потраченных на Украину, шла все же из США», а это помогает увеличению количества рабочих мест. Поэтому простые американцы должны также поддерживать оказание помощи Киеву.

Правда, министр не уточнил, кто именно из глав МИД европейских стран готовы поехать в США. Но премьер-министр Эстонии Кая Каллас рассказала Politico, что уже встречалась с общественностью Арканзаса. «Так что мы все время что-то делаем», — отметила она.

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа призвал западные страны не дать Украине развалиться и продолжать поддержку. При этом Науседа признал необходимость определиться с источниками средств.