Смартфоны Huawei начали помечать приложение Google как вирус

HuaweiCentral: смартфоны Huawei начали определять приложение Google как вирус

Из-за неизвестного бага смартфоны Huawei начали определять фирменное приложение от Google в качестве трояна. Об этом сообщает издание HuaweiCentral.

По словам журналистов, первым о проблеме сообщил пользователь под ником SM SM 7012, который рассказал об этом на сайте поддержки Google. Автор отметил, что на смартфоне Huawei P10, работающем под управлением HarmonyOS, операционная система пометила приложение Google как вирус. Позже о подобной ситуации рассказали посетители Reddit — публикация собрала более полутысячи лайков.

Журналисты медиа отметили, что проблема может быть связана с антивирусом Optimizer, который предустанавливают на смартфоны Huawei. По неизвестным причинам программа начала определять приложение Google как троян, который может «похитить конфиденциальную информацию».

В качестве временного способа решения проблема специалисты рекомендовали очистить кеш Optimizer и перезапустить смартфон. В Huawei и Google пока не отреагировали на неполадку.

В конце августа пользователи Windows 11 пожаловались, что встроенный в ОС браузер начал определять установочный файл конкурентного Google Chrome в качестве вируса. Система предлагает пользователю перенести файл в корзину и удалить.