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01:43, 31 октября 2023Мир

Израиль пригрозил заблокировать поставки гумпомощи в Газу

Израиль обещал заблокировать поставки гумпомощи в Газу, если они попадут к ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Lisi Niesner / Reuters

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пригрозили заблокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в том случае, если выяснится, что их получают члены ХАМАС, сообщает ТАСС.

«Продукты питания и лекарства поступают через Египет, проходят проверку и контролируются сотрудниками служб безопасности Израиля. Все поставки предназначены для гражданского населения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что если станет известно о том, что гуманитарные грузы попадают в руки радикальной группировки ХАМАС, еврейское государство будет вынуждено блокировать их поставки.

Ранее Нетаньяху рассказал о высоком значении войны Израиля с ХАМАС, назвав ее поворотным моментом для всего мира. Он также отметил готовность страны сражаться.

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      Марина Совина
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