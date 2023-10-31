Израиль пригрозил заблокировать поставки гумпомощи в Газу

Израиль обещал заблокировать поставки гумпомощи в Газу, если они попадут к ХАМАС

В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху пригрозили заблокировать поставки гуманитарной помощи в сектор Газа в том случае, если выяснится, что их получают члены ХАМАС, сообщает ТАСС.

«Продукты питания и лекарства поступают через Египет, проходят проверку и контролируются сотрудниками служб безопасности Израиля. Все поставки предназначены для гражданского населения», — сказано в заявлении.

Отмечается, что если станет известно о том, что гуманитарные грузы попадают в руки радикальной группировки ХАМАС, еврейское государство будет вынуждено блокировать их поставки.

Ранее Нетаньяху рассказал о высоком значении войны Израиля с ХАМАС, назвав ее поворотным моментом для всего мира. Он также отметил готовность страны сражаться.