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00:21, 31 октября 2023Мир

Нетаньяху назвал поворотным моментом для всего мира противостояние ХАМАС

Нетаньяху назвал поворотным моментом для всего мира войну Израиля с ХАМАС
СюжетВойна Израиля с ХАМАС
Биньямин Нетаньяху

Биньямин Нетаньяху. Фото: Ilia Yefimovich / Globallookpress.com

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал о высоком значении войны Израиля с ХАМАС, назвав ее поворотным моментом для всего мира, сообщает ТАСС.

«Это поворотный момент, поворотный момент для лидеров и наций. Настало время всем нам решить, готовы ли мы бороться за будущее, полное надежд и перспектив, или сдаться тирании и террору», — заявил он, отметив готовность еврейского государства сражаться.

Помимо этого Нетаньяху обвинил Иран в финансировании террористических группировок на Ближнем Востоке и за его пределами.

Ранее израильский премьер рассказал, что страна не рассматривает возможность установления режима прекращения огня в Газе. По его словам, призывы к перемирию звучат как призывы сдаться ХАМАС.

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      Марина Совина
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