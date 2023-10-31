«Ъ»: хакеры атаковали сайт оператора платежной системы «Мир» НСПК

Хакеры группировки DumpForums совершили атаку на сайт оператора платежной системы «Мир» — Национальную Систему Платежных Карт (НСПК). Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Представитель НСПК заявил, что сайт был разработан и обслуживается сторонним подрядчиком, на нем не содержатся какие-либо конфиденциальные данные, он не имеет отношения к платежной инфраструктуре.

Оператор отметил, что получить через него доступ к каким-либо системам компании невозможно. Уточняется, что сервера и центры обработки данных системы не имеют доступа в интернет.

В НСПК также заявили, что обработка всех платежей по банковским картами и операций в системе быстрых платежей (СБП) продолжается штатно, утечки данных не произошло.

Хакеры из DumpForums заявили о взломе крупнейшего платежного оператора, отметив, что им удалось получить с серверов «множество интересной информации». Группировка также поблагодарила за содействие Ukrainian Cyber Alliance.

«Мы приветствуем Вас на нашем новом сайте, который нам любезно изготовили наши партнеры DumpForums практически бесплатно: мы расплатились всеми вашими персональными данными», — гласило объявление на сайте НСПК после взлома.

Ранее стало известно, что новая хакерская группировка Sticky Werewolf («Липкий оборотень») атаковала государственные организации в России и Белоруссии.

