ХАМАС пообещало отпустить несколько иностранных заложников

Представитель ХАМАС Убайда заявил о скором освобождении нескольких заложников

Палестинское радикальное движение ХАМАС в ближайшие дни освободит несколько иностранных заложников. Об этом в видео на своем канале в Telegram сообщил представитель боевого крыла движения Абу Убайда.

«Мы сообщили посредникам, что в ближайшие дни мы освободим ряд иностранцев», — сказал он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако при этом сохраняются серьезные препятствия.