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20:57, 31 октября 2023Мир

ХАМАС пообещало отпустить несколько иностранных заложников

Представитель ХАМАС Убайда заявил о скором освобождении нескольких заложников

Фото: Layli Foroudi / Reuters

Палестинское радикальное движение ХАМАС в ближайшие дни освободит несколько иностранных заложников. Об этом в видео на своем канале в Telegram сообщил представитель боевого крыла движения Абу Убайда.

«Мы сообщили посредникам, что в ближайшие дни мы освободим ряд иностранцев», — сказал он.

Ранее телеканал CNN сообщил, что переговоры, проводимые под руководством Катара по заложникам ХАМАС, достигли значительного успеха, однако при этом сохраняются серьезные препятствия.

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      Глеб Бажуткин
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