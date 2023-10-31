Израиль вступил в бой с боевиками ХАМАС в туннелях Газы

Reuters: Израиль вступил в бой с боевиками ХАМАС в туннелях Газы

Израильские военные вступил в бой с боевиками ХАМАС в туннелях сектора Газа. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что туннели являются ключевой целью для Израиля, поскольку он расширяет наземные операции внутри Газы, чтобы уничтожить правящее движение ХАМАС.

«За последний день объединенные боевые силы ЦАХАЛа поразили около 300 целей, в том числе противотанковые ракетные комплексы и ракетные пусковые установки под шахтами, а также военные комплексы внутри подземных туннелей, принадлежащих террористической организации ХАМАС», — заявили в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

В субботу, 28 октября, Израиль начал новую фазу военных действий. Об этом объявил министр обороны Йоав Галант. По его словам, военные действия в секторе Газа будут продолжаться до получения дальнейших приказов. Глава израильского Минобороны также заявил об атаках против ХАМАС на всех уровнях.